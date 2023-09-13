ميناء سفاجا البحرى يستقبل 32 ألف طن ألمونيوم من السعودية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، اليوم أن اجمالى السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 50 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 603 شاحنات و 155 سيارة.

و شملت حركة الواردات 37000 طن بضائع، 294 شاحنة و109 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع ، 313 شاحنة و46 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة دليلة.

فيما استقبل ميناء سفاجا البحرى السفينة OAK HARBOUR وعلى متنها 32 الف طن المونيوم قادمة من السعودية والعبارة امل وغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 1825 طن بضائع و 160 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى ايلة، سينا وبريدج، يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة NOURAY قادمة فارغة من بورسودان ومغادرة السفينة لوتس وعلي متنها 6000 طن دقيق متجهة الي بورسودان وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها .



