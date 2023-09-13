اليوم السابع
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منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية: أكثر من 5700 مشروع بالدورة الثانية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 09:06 م
منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية: أكثر من 5700 مشروع بالدورة الثانية السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
إبراهيم حسان

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قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن الدورة الثانية من المبادرة شهدت تقدم أكثر من 5700 مشروع، ويجرى حاليا تقييم هذه المشروعات بمحافظات مصر المختلفة.

 

أضاف هشام بدر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أن محافظات مصر بالكامل بها لجان مكونة من ممثلين وزارات وأكاديميين ولجنة عليا من أفضل أساتذة الجامعات المصرية، مهمتهم تقييم المشروعات المقدمة للمبادرة والتى تلقتها كل المحافظات، وعند انتهاء التقييم تعلن المحافظات عن الفائزين بالمشروعات المتقدمة.

 

وتابع المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: "نحصل على المشروعات الفائزة بكل المحافظات، بعدد 162 مشروعا، ويجرى عرضهم وطنيا وتقديمهم للجنة وطنية فيها الأمم المتحدة والبنك الدولى واتحاد الصناعات والغرف، واستعراضهم أمام العالم فى قمة المناخ المقبلة فى دبي".

 

وفى وقت سابق، وأوضح السفير هشام بدر، أن الدورة الأولى شهدت تقدم حوالى 6300 مشروع، حيث جرى اختيار 162 مشروعا، بواقع 6 مشروعات عن كل محافظة، مضيفًا أنه تم اختيار 18 مشروعا فائزا واستعراضهم أمام العالم فى قمة المناخ وحصلوا على التمويل اللازم لهم، حيث تبنى البنك الأوروبى 6 مشروعات منهم بالإضافة إلى تبنى البنك الدولى لمشروعين، وغيرها من المشروعات التى حققت نجاحًا كبيرًا.


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المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الدورة الثانية

وزارة التخطيط

تغير المناخ

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