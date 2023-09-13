ممثل منظمة الفاو: مصر دائما سباقة فى مجال الاستثمار البيئى

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أكد الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو" أن مصر دائما سباقة فى مجال الاستثمار البيئي، مشيرا إلى أن منتدى الاستثمار والبيئة الذى أطلقه رئيس مجلس الوزراء أمس والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة يعد مبادرة هامة تم خلالها استعراض قصص النجاح وفرص الاستثمار الواعدة فى مجالات الزراعة وإنتاج الغذاء، إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي.

وقال ممثل منظمة الفاو - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن المنتدى حظى بدعم كبير على كل المستويات من رئاسة الوزراء ووزارات البيئة والمالية والتخطيط وكافة الجهات المعنية وكذلك شركاء من المنظمات الدولية والسفارات المعنية..مشيرا إلى أهمية الأفكار التى تم طرحها فى جلسات المنتدى والتى تساهم فى فتح نوافذ للعمل المشترك لدعم وتحفيز القطاع الخاص وتحسين التشريعات لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات فى المجال البيئى والمناخي.

وأضاف أن المنظمة على استعداد تام لمد يد العون مع كافة الجهات المعنية لإنجاح هذه المبادرة خاصة وأنها تأتى فى وقت هام قبيل مؤتمر المناخ cop 28 الذى سيعقد بدبى بالإمارات نوفمبر القادم.

وأكد الدكتور نصر الدين أن المنتدى تناول فرص الاستثمار فى الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة فى قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، لافتا إلى أهمية قطاع الزراعة فى مصر ودوره الأساسى فى تحقيق الأمن الغذائى والعدد الكبير من العاملين به، خاصة مع ما يحتاج إليه هذا القطاع الهام من مشروعات للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، منوها بأن المنتدى تطرق إلى مجال تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الوقود البديل من المخلفات البلدية والزراعية.

يذكر أن المنتدى تضمن ست جلسات، وهى جلسة توفير الظروف الملائمة للاستثمارات المناخية والبيئية فى مصر، بمشاركة ممثلين رفيعى المستوى من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى جلسة "نظرة عامة على فرص الاستثمار الرئيسية فى المناخ والبيئة فى مصر"، والتى توضح فرص الاستثمار فى الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة فى قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، وجلسة "استثمارات المناخ والبيئة: منظور مالي"، بالإضافة إلى جلسة تضمنت مناقشة متعمقة لقطاعات الاستثمار البيئي: إدارة المخلفات والطاقة المستدامة، تم خلالها عرض جهود الحكومة المصرية فى توفير بيئة مواتية للاستثمار فى إدارة النفايات، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة المستدامة، كما ناقش المنتدى مجال السياحة البيئية والاقتصاد الإحيائى كأحد مجالات الاستثمار البيئى والمناخي.