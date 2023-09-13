ممارسة الصيد على شواطئ الإسكندرية بعد انكسار موجة الطقس السيئ.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد كورنيش محافظة الإسكندرية ، اليوم الأربعاء، إقبالا من المواطنين لممارسة الصيد، بعد تحسن حالة الطقس، وانكسار موجة التقلبات الجوية على مدار 48 ساعة الماضية، بسبب إعصار دانيال، وذلك فى ضوء بيان الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لعاصفة ترابية.

واعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة،اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 29 درجة.

ومن جانبه، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية شركة الصرف الصحى وكافة الجهات التنفيذية المعنية، باستمرار حالة الاستعداد بكافة أحياء المحافظة، للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد، نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، حيث من المتوقع أن تشهد المحافظة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا.

وأعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق ورفع درجة الاستعداد، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد.

الصيد بكورنيش الإسكندرية