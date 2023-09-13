مصر يدا بيد مع الأشقاء الليبيين فى مواجهة المحنة.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " مصر يدا بيد مع الأشقاء الليبيين فى مواجهة المحنة.. الرئيس يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء فى ليبيا.. ويتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا المصريين ويوجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم.. ويكلف بإقامة معسكرات بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين الليبيين.



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