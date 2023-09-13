مصرع موظف إثر سقوطه من الطابق الثالث بالشرقية

لقى موظف بكلية الدراسات الإسلامية مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثالث نطاق مدينة القرين بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى المركزى بالقرين وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى القرين المركزى، بوصول" السيد ع" 55 سنة مقيم موظف بكلية الدراسات الإسلامية جثة هامدة، إثر سقوطه من الطابق الثالث، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية وطلبت التحريات حول الواقعة.