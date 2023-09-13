اليوم السابع
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مصرع طفل فى حادث سيارة ربع نقل بالشرقية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 10:06 ص
مصرع طفل فى حادث سيارة ربع نقل بالشرقية جثة
الشرقية فتحية الديب

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لقى طفل فى السابعة من عمره مصرعه، متأثرا بإصابته إثر إصطدام سيارة ربع نقل بطريق " العزازى- أبو شلبي" بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية بوصول" أدهم م ب " 7 سنوات مقيم العزازى، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة  الطفل التى أودت بحياته إثر اصطدام سيارة ربع نقل به وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

 


مستشفى الصالحية الجديدة

مصرع طفل

سيارة ربع نقل

طريق العزازى ابو شلبي



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