مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حوادث متفرقة بالجيزة

أصيب شخصين بعدما صدمتهم سيارة بمنزل الطريق الدائرى بمنطقة الوراق وتم نقل المصابين إلى المستشفى، والقبض على السائق المتسبب فى الحادث.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من طواريء الصحة باصطدام سيارة بأشخاص فى الوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان وتبين إصابة شخصان جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
كما لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى محور صفط اللبن، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى محور صفط اللبن، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص، مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكن رجال المباحث من القبض علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
وأصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الزعفرانة الصحراوى بمنطقة أطفيح، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق الصحراوى فى أطفيح ،مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
ووقع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الفيوم في مدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الفيوم في مدينة 6 أكتوبر أعلى كوبري مزلقان القطار، وتوجه رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة أجرة وأخرى ربع نقل، مما أسفر عن إصابة شخص.
تم نقل المصاب لمستشفى 6 أكتوبر المركزي، وإزالة آثار الحادث، والاستماع لأقوال المصاب، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
كما أصيب شخصا نتيجة اصطدام سيارة به، بنزلة الطريق الدائري في الوراق، وتم نقل المصاب لمستشفى إمبابة العام، والتحفظ على قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
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