مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حوادث متفرقة بالجيزة

وأصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الزعفرانة الصحراوى بمنطقة أطفيح، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق الصحراوى فى أطفيح ،مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

ووقع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الفيوم في مدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الفيوم في مدينة 6 أكتوبر أعلى كوبري مزلقان القطار، وتوجه رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة أجرة وأخرى ربع نقل، مما أسفر عن إصابة شخص.

تم نقل المصاب لمستشفى 6 أكتوبر المركزي، وإزالة آثار الحادث، والاستماع لأقوال المصاب، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كما أصيب شخصا نتيجة اصطدام سيارة به، بنزلة الطريق الدائري في الوراق، وتم نقل المصاب لمستشفى إمبابة العام، والتحفظ على قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.