مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة وقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق مما نتج عنه مصرع شخص وإصابة أخرين بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى تولت جهة التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى ووجود متوفى ومصابين وتم الدفع بالمعدات إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السيرعلى الطريق عقب توقفه جزئيا.

وعقب الانتقال تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث المركز انقلاب سيارة ومتوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل " قيادة المدعو محمد ع ح ق 50 سنة سائق ومقيم دائرة مركز المراغة بالطريق المشار إليه إنفجر الإطار الخلفي الأيسر مما أدي لإنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة مستقل السيارة المدعو رزق ا ع م - سن 40 تاجر ماشية ومقيم دائرة مركز سوهاج مالك الماشية وإصابة كلاً من قائد السيارة " جرح بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم " ومستقل السيارة " شقيق المتوفـي " المدعو علي ا ع م 48 سنة عامل ومقيم بذات الناحية مالك الماشية " كسر بالذراع الأيسر " وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي

وبسؤل المصابين أفادا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة.