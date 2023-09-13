مصرع سيدة سقطت من الطابق الثالث فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لاقت سيدة مصرعها؛ إثر سقوطها من سلم الطابق الثالث بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول م م ف، 25 سنة، ربة منزل حامل، مقيمة بمركز أبو كبير، مصابة بكسر بقاع الجمجمة وكسور متعددة، وتوفيت أثناء محاولات إسعافها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.



وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة السيدة التي أودت بحياتها إثر سقوطها من سلم الطابق الثالث بمنزل أسرتها، وتبين أنها متزوجة حديثا وكانت حامل في شهرها الأخير قبل وفاتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5423 إداري مركز ابو كبير لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.