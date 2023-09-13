مصرع ربة منزل إثر سقوطها من علو وإصابة أخرى إثر انهيار حائط عليها بالشرقية

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الرابع، نطاق مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى المركزى وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار، بوصول" جيهان م س" 45 سنة مقيم نطاق مركز أبوحماد جثة هامدة، إثر سقوطها من الطابق الرابع، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية وطلبت التحريات حول الواقعة.

وفى سياق متصل استقبل مستشفى منيا القمح المركزى" هالة ب م" 28 سنة مقيمة نطاق المركز مصابة بكدمات متفرقة بالجسم إثر سقوط حائط منزل عليها وتم تقديم الإسعافات الأولية لها.