اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع العشرات فى حريق مبنى سكنى فى العاصمة الفيتنامية هانوى

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 09:22 ص
مصرع العشرات فى حريق مبنى سكنى فى العاصمة الفيتنامية هانوى حريق فى مبنى ـ صورة أرشيفية
هانوى (أ ش أ)

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أعلنت السلطات المحلية فى العاصمة الفيتنامية "هانوى" اليوم الأربعاء، أن العشرات لقوا حتفهم، جراء اندلاع حريق فى مبنى سكنى بالعاصمة.

وأفادت السلطات، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، بأنه إثر الحريق تم إنقاذ نحو 70 شخصا، ونقل إلى المستشفيات 54 شخصا، بينهم عشرات القتلى"، وقد اندلع الحريق قبيل منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام فيتنامية نيرانا تلتهم جزءا كبيرا من المبنى المكون من عشرة طوابق والواقع في زقاق ضيق بحى سكنى فى العاصمة هانوى

 


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