محافظ جنوب سيناء يفتتح أول مقر لمعرض "أهلا مدارس" بشرم الشيخ.. صور وفيديو

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، منذ قليل أولى معارض "أهلا مدارس" بمنطقة حي النور بشرم الشيخ، بالتنسيق مع الغرفة التجارية ووزارة التموين، رافقه المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء واللواء محمود عيسي ومحمد وحيد رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء.

يتضمن المعرض كافة مستلزمات المدارس من زي مدرسي، أحذية، حقائب، أقلام، كراسات، وكافة الأدوات المدرسية المختلفة بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع.

وأشار المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إلى إنه جار التوسع في افتتاح أكبر عدد من معارض "أهلًا مدارس" بالمحافظة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، و تقديم كافة التسهيلات للتجار، لعرض كافة مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة من 30 و حتي 50 %

وأشار اللواء خالد فودة إلى أنه سوف نفتتح في كل مدينة فرع أو أثنين علي حسب الكثافة السكانية في كل مدينة للتسهيل علي المواطنين.