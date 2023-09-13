محافظ الدقهلية يحيل 139 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية للتحقيق

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، إحالة 139من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب، المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور، والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز المنزلة ونبروه.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الذي اعده الحسين البغدادي مدير ادارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية، وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

هذا وقد أوضح التقرير، أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 126 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية لقري كفر حجاج والبصراط والجديدة والمركز الحضري بمركز ومدينة المنزلة ومستشفي المنزلة العام والوحدات الصحية بقري الطيبة وكفر الجنينة وبهوت وكفر الحصة ومستشفي صدر بهوت بمركز نبروه، كما شمل التحقيق عدد 7 من العاملين بالشباب والرياضة في كل من مركز شباب الاتحاد بالمنزلة ومركز شباب بهوت وكفر الحصة بنبروه والذي وجد مغلقا اثناء المرور والتفتيش في مواعيد العمل الرسمي بالاضافة لعدد 6 من العاملين بالطب البيطري في الوحدة البيطرية بالمنزلة.

وقد كلف محافظ الدقهلية كلا من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بدون إذن رسمي وجميع مرتكبي المخالفات الادارية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار اليه.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير إحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم تنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.