محافظة الجيزة تستجيب لشكاوى الإشغالات ومخالفات المحال بالمنيرة وإمبابة

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة استجابتها لعدد من الشكاوى الواردة إليها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، من مواطني المنيرة وإمبابة والعياط والهرم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقالت المحافظة في بيان لها، إنها تلقت شكوى من سكان شارع الشيخ رمضان المتفرع من العروبة مدينة الأمل بحي المنيرة الغربية، تفيد بتضرره من الإزعاج والتلوث الصادر من ورش تعمل في مجال الحدادة غير ملتزمة بمواعيد الغلق الرسمية، وعلى الفور قام حي المنيرة بغلق عدد 2 ورشة حدادة واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات أسفرت عن رفع الحواجز الحديدية الموجودة بالشارع بالإضافة إلى تحسين حالة النظافة.

وتابعت المحافظة أنه تم الاستجابة لشكوى مواطن بحي إمبابة، وذلك برفع الإشغالات والتعديات التابعة لكافيه ومطعم بالمنطقة خلف مصنع الكراسي.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنها تلقت شكوى من أحد المواطنين بشارع سهل حمزة بحي الهرم، تفيد بتضرره من عدم وجود خدمات مرورية بالشارع مما تسبب في تواجد ثلاثة مواقف للتكاتك، مؤكدة أنه تم الاستجابة للشكوى من خلال عمل حملة مرورية بالشارع المذكور وأسفرت عن سحب 9 رخص متنوعة وعمل 7 كلبش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت المحافظة إنه تم التعامل الفوري مع شكوى يتضرر فيها أحد المواطنين بمنطقة خلف سور الوحدة البيطرية بالعياط من قيام المسؤولين بتجريف الشارع المذكور تمهيداً لتركيب بلاط انترلوك ولم يتم تركيب الانترلوك مما تسبب في إعاقة حركة السيارات وعلى الفور اتجهت أجهزة مركز العياط وتم البدء في تركيب بلاط الإنترلوك بالمنطقة وجارٍ الانتهاء منه.