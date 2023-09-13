متابعات ميدانية لمنظومة النظافة وصيانة أعمدة الإنارة بمراكز وقرى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة تكثيف الجهود ورفع الإشغالات وتجمعات القمامة صيانة أعمدة الإنارة بنطاق المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين.

حيث تم رفع التراكمات والمخلفات والأتربة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية ،كما تم رفع الإشغالات الموجودة بشارع بنها بطريق الباجور بنها بقرية اسطنها، وعدد من شوارع مدينة تلا والشهداء وذلك لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين .

كما تمت صيانة كشافات أعمدة الإنارة بكفر العشري ببرهيم مركز منوف، ورفع 100 طن نواتج تطهير مصرف مسجد سيدى وصيف بقرية ميت برة مركز قويسنا بطريق المقابروترعة سيدى عيسي ببرهيم بمنوف وكذا رفع المخلفات بجسر مصرف سبل بجزى بمنوف .