مؤتمر صحفي مشترك بين سامح شكري ووزيرة خارجية فرنسا غدًا

كتب أحمد جمعة

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، بمقر قصر التحرير، "كاترين كولونا "، غدًا الخميس وزيرة أوروبا والشئون الخارجية لجمهورية فرنسا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، لعقد جلسة مباحثات ثنائية ثم مؤتمر صحفي مشترك.

وأجرى سامح شكرى وزير الخارجية، الثلاثاء الماضي، اتصالًا هاتفيًا مع ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقى والمغاربة المقيمين فى الخارج بالمملكة المغربية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازى والمواساة من جانب مصر إلى المملكة المغربية الشقيقة، قيادة وشعبًا، على إثر الزلزال الذى ضرب بعض المدن بالمغرب، وما أسفر عنه من سقوط المئات من الضحايا والمصابين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى أعاد التأكيد على دعم مصر وتضامنها الكامل مع المغرب فى هذا الظرف الدقيق الذى يمر به، وهو ما أكدت عليه جميع ردود الأفعال المصرية الرسمية والشعبية.

وأوضح أبو زيد أن الوزير المغربى عبر عن عميق امتنان وتقدير جلالة الملك محمد السادس لمساندة وتضامن شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المملكة المغربية فى هذا الحادث الأليم، مقدرًا قرار مصر إعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام تضامنًا مع المغرب