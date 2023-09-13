اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 09:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قومى المرأة بسوهاج يواصل طرق الأبواب "بلدى أمانة"

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 09:13 م
قومى المرأة بسوهاج يواصل طرق الأبواب "بلدى أمانة" جانب من الفاعليات
سوهاج عمرو خلف

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واصل المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت 18039 من السيدات والرجال والأطفال، بقرى البواريك والهماص بمراكز المنشاة بعدد 4170 زيارة.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وأضافت أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية.
 
وذلك بمشاركة رائدات المجلس، وميسرات مجموعات الإدخار الإقراض الرقمى، ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، إلى جانب القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار، والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.
 
وأشارت وهبى، أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت أول شهر أغسطس الماضى، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة "تنمية الأسرة المصرية" وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

سوهاج

القومى للمرأة

طرق الأبواب

السيدات



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