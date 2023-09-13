قافلة جامعة طنطا الطبية تقدم الرعاية لـ 1205 حالات بمدينتى رفح والشيخ زويد

الغربية مصطفى عادل

قال الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، إن قوافل الجامعة الطبية اختتمت فعالياتها اليوم، بمدينتي رفح والشيخ زويد، والتى تم تنظيمها على مدار يومين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة شمال سيناء وبالتنسيق مع جمعيتي رسالة ومصر الخير.

أوضح رئيس جامعة طنطا، أن إطلاق القافلة الطبية الـ24 للمناطق الحدودية والنائية خارج النطاق الجغرافي لمحافظة الغربية، وتوجيهها لاول مرة الى مدينتي رفح والشيخ زويد بشمال سيناء يأتى لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وخدمة المرضى وللمساهمة فى تحقيق جودة الحياة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا وتأكيدا للمسئولية المجتمعية لجامعة طنطا في توفير خدمات رعاية طبية متميزة للمرضى من خلال الأطقم الطبية المؤهلة والأجهزة والمعدات المتطورة والمتنقلة.

بدوره أوضح الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب، أنه تم توفير أجهزة متنقلة للفحص بالموجات فوق الصوتية ومعمل متنقل لاجراء التحاليل الطبية، وشهدت القافلة على يوميين متتاليين تقديم خدمات الرعاية الطبية لـ1205مواطنين، شملت 45 حالة بعيادة جراحة المخ والأعصاب، و96 حالة بعيادة الأطفال، و95 بعيادة العظام، و86حالة بعيادة الجلدية، و96 بعيادة الباطنة، و25بعيادة المسالك البولية، و85 بعيادة الأنف والاذن والحنجرة، و27بعيادة الجراحة العامة، و61 بعيادة الصدر، و38 بعيادة النفسية والعصبية و104بعيادة جراحة العيون و18 بعيادة القلب والأوعية الدموية، و91بعيادة الأسنان و50بعيادة النساء، و287 بعيادة التحاليل.