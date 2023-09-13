غدا.. قوافل "حياة كريمة" العلاجية تصل إلى قرية أبو رماد فى مدينة حلايب

تواصل القوافل العلاجية الشهرية، التابعة لمبادرة حياة كريمة، أعمالها بإجراء الكشف الطبى على أهالى القرى المختلفة بالبحر الأحمر، ومن المقرر أن تصل القوافل غدا الخميس إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب جنوب محافظة البحر الأحمر، وتستمر فيها لمدة يومين الخميس والجمعة.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية، والخاصة بشهر سبتمبر، والتابعة لمبادرة حياة كريمة، بمدن وقرى محافظة البحر الأحمر، يوم الأربعاء الماضى، حيث يتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج خلالها مجانا على مواطنى القرى المختلفة كل شهر بالبحر الأحمر.

وبدأت القوافل العلاجية، الأربعاء من الأسبوع الماضى أعمالها بقرية الأمل التابعة لمدينة رأس غارب شمال المحافظة واستغرقت فيها يومين وتم اجراء الكشف الطبى فيها على اكثر من 500 مواطن، وانتقلت بعد ذلك لقرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير وقضت فيها يومى الجمعة والسبت الماضيين، ثم إلى قرية المستعمرة بنفس المدينة ومنها إلى مدينة حلايب.

وتنطلق غدا الخميس إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب وتستقر فيها لإجراء الكشف الطبى على الأهالى فيها يومين الخميس والجمعة، وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها يومين 16 و17 سبتمبر عملها بالكشف الطبى على أهالى منطقة أبرق ومرسى حميرة التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم وتحديدا مركز صحة الأسرة هناك يومين 18 و19 سبتمبر.

وتنتهى القوافل العلاجية من أعمالها خلال الشهر الجارى فى قرية أم الحويطات بسفاجا بإجراء الكشف الطبى على الأهالى يومى 20 و21 سبتمبر، حيث تشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر، كما تضم تخصصات باطنة وجراحة ونساء وتوليد، وأطفال واسنان وتنظيم أسرة.