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طبيب عيون يكشف مخاطر أتربة وغبار العاصفة دانيال على صحة العين

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 01:00 م
طبيب عيون يكشف مخاطر أتربة وغبار العاصفة دانيال على صحة العين أرشيفية
كتبت رانيا عامر

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تؤثر العواصف الترابية على صحة العين نتيجة ما يحمله الهواء الشديد والرياح من أتربة ممتلئة بالميكروبات التي تسبب مشاكل لعيون الأشخاص، وذلك خلال استمرار غبار العاصفة دانيال  .

مضاعفات ناتجة من الأتربة على صحة العين : 

قال الدكتور أحمد محمود شكري أخصائي جراحة العيون بجامعة بنها عن مدى خطورة العاصفة الترابية: العاصفة  عبارة عن رياح محملة بالأتربة والغبار والتي تؤثر بشكل سلبى على صحة العين ، ودخول الغبار الى العين يؤدى الى الإصابة بالحساسية ،لذا يظهر إحمرار في أنسجة العين، وجود الحرقان والحكة، عدم القدرة على فتح العين بشكل جيد، الشعور بوجود أجسام غريبة داخل العين مثل حبة الرمل داخل الجفن وتسمى ملتحمة العين .
 
وظهور جروح في قرنية العين، والالتهابات في أنسجة القرنية بشكل خاص وأنسجة العين الخارجية بشكل عام، وجود بعض إفرازات السوائل البسيطة نتيجة الالتهاب الشديد داخل العين، الدموع المستمرة ناتجة من الإصابة بالحساسية .

طرق وقاية العين من أتربة العاصفة :

. تجنب الخروج في الأماكن المفتوحة مثل الحدائق العامة .
. تجنب الخروج من المنزل إلا في الحالات الضرورية، والبقاء في الأماكن المغلقة بعيدا عن الأتربة والغبار .
. يجب ارتداء النظارة النظر أو نظارة الشمس فى حالة الخروج أثناء العاصفة التربية.
. عدم اقتراب الأيدي من العين منعا لحدوث الالتهابات الشديدة .
. غسل العين بالماء الفاتر باستمرار .
. استخدام بعض القطرات المهدئة للعين " غسول للعين " .
 

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