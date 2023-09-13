اليوم السابع
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ضخ حلوى المولد بمنافذ وزارة التموين.. وخصم إضافى على الكميات الكبيرة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:00 ص
ضخ حلوى المولد بمنافذ وزارة التموين.. وخصم إضافى على الكميات الكبيرة حلوى المولد بمنافذ وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية فى طرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة،حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى، كما يتم عمل ايضا خصم إضافى فى حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات.

وتطرح المنافذ المجمعات الاستهلاكية عبوات مختلفة من حلوى المولد هذا العام بالمنافذ التابعة للشركة وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ بـ85 جنيها لعلبة الحلوة السادة زنة كيلو جرام، كما يتم طرح علبة حلوة سادة لوكس زنة 1 كيلو بـ100 جنيه، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 2 كيلو سعر 200 جنيه، وعلبة حلوة سادة لوكس 3 كيلو بسعر 350 جنيها "أصناف مميزة"، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 5 كيلو بسعر 600 جنيه "أصناف مميزة، "وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 300 جنيه وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 450 جنيهًا وعلبة حلوى مكسرات فاخرة زنة 5 كيلو بسعر 750 جنيها "مميزة بالأصناف" بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

 


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