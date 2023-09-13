ضبط سيارة مُحملة بـ3 آلاف رغيف مدعم و524 بطاقة تموينية ذكية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، اليوم، من ضبط سيارة "فيرنا" محملة بـ3 آلاف رغيف خبز مدعم و524 بطاقة تموينية مدعمة وماكينة صرف خبز مدعم، بدائرة مركز الرياض، لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح والكسب الغير مشروع.

وكانت قد وردت معلومات لرئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، تُفيد قيام سيارة "فيرنا" بدائرة مركز الرياض بتجميع كميات من الخبز المدعم والبطاقات التموينية المدعمة، وإعادة بيعها في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات، حيث تم تشكيل حملة برئاسة رئيس مباحث التموين بالمحافظة، وعضوية محمد عبد القوي، مفتش قسم مباحث التموين، وقوة من الشرطة السريين بمركز الرياض، وإعداد كمين للسيارة وبتفتيشها عثر بداخلها على 3100 رغيف خبز، و524 بطاقة تموينية ذكية مدعمة، وماكينة صرف خبز مدعم خاصة بإحدى المخابز البلدية.

وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات، وتسليمها إلى مركز شرطة الرياض، وتم تحرير محضر 26346 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الرياض، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.