اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 01:24 م
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ضبط المتهمين بسرقة 3 موبايلات ومبلغ مالي من غرفة ملابس لاعبي بيراميدز بالعبور

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 12:00 م
ضبط المتهمين بسرقة 3 موبايلات ومبلغ مالي من غرفة ملابس لاعبي بيراميدز بالعبور موبايلات _ أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بسرقة هواتف محمولة ومبلغ مالي من لاعبي فريق نادي بيراميدز مواليد 2007، من غرفة الملابس الخاصة بهم أثناء تواجدهم بنادي العبور الرياضي بمحافظة القليوبية، حيث تبين أن وراء الواقعة 3 متهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العبور، يفيد ورود بلاغ من أحد المسؤولين بالنادي يفيد سرقة 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي من غرفة تغيير الملابس الخاصة بلاعبي الفريق أثناء مباراة لهم بنادي العبور الرياضي.

على الفور جرى تشكيل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وتمكن من كشف ملابسات الواقعة، وتبين أن وراء الواقعة 3 متهمين، وقاموا بسرقة مبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وضبط المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



 


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