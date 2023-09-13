اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 07:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"سى إن بى سى": الصين تنفى حظر شراء أو استخدام هواتف أجنبية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 07:32 م
"سى إن بى سى": الصين تنفى حظر شراء أو استخدام هواتف أجنبية آبل
أ ش أ

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 ذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية أن اليوم /الأربعاء/ الصين نفت فرضها حظرا على شراء أو استخدام هواتف أجنبية.

ونقلت الشبكة عن وزارة الخارجية الصينية تأكيدها أن بكين لم تفرض حظرا على شراء أو استخدام هواتف أجنبية.


جاء ذلك ردا على تقارير إعلامية ذكرت أن بعض الهيئات والشركات الحكومية طلبت من موظفيها عدم استخدام هواتف Apple فى العمل 
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج فى إفادة صحفية دورية لدى سؤالها عن التقارير "لم تصدر الصين أى قوانين أو لوائح أو وثائق إرشادية تحظر شراء واستخدام هواتف من أنواع أجنبية مثل هواتف Apple. 


وأضافت "تولى الحكومة الصينية أهمية كبيرة إلى المعلومات والأمن الإلكتروني، وتعامل الشركات المحلية والأجنبية على حد السواء".

 

 


آبل

الصين

الولايات المتحدة

هواتف آبل



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