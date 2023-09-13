ونقلت صحيفة "الجارديان البريطانية" عن بيان للوزارة جاء فيه أن نحو 50 جنديا رومانيا بدأوا في بناء ملجأين اليوم.

وأضافت أن الملاجئ الخرسانية تهدف إلى "حماية سكان" بلاورو وسيتم تسليمها إلى السلطات المحلية بمجرد اكتمالها.

وعثر جنود رومانيون، السبت الماضي، على شظايا طائرة بدون طيار "مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي" في منطقة بلاورو عبر الحدود مع أوكرانيا.

وعززت بوخارست بالفعل إجراءاتها لتعزيز المراقبة وأمن المجال الجوي بعد الهجمات الروسية المتكررة بالقرب من حدودها.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار اللجنة الوطنية الرومانية لحالات الطوارئ باعتماد "تدابير الحماية على الأراضي الوطنية في المنطقة المجاورة مباشرة لمنطقة النزاع في أوكرانيا".