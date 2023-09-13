روسيا: التصريحات الأمريكية بشأن الناتو خطيرة للغاية وتسهم فى التصعيد

وأضافت المتحدثة الروسية -وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء- "نحن نعتبر خطيرة جدا التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة، التي تعلن فيها الناتو كتحالف نووي، ونعتقد أن هذا التلاعب بالألفاظ لا يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر ويساهم في تصعيد الوضع المتوتر بالفعل".

ولفتت إلى أن "موسكو سجلت مرات كثيرة صدور تصريحات وتصرفات من الدول الغربية في المجال النووي، يصعب تفسيرها على أنها أي شيء آخر غير الاستفزاز أو التهديد".

وعلقت زاخاروفا على حقيقة ظهور عبارة حول عدم جواز استخدام الأسلحة النووية في الإعلان الختامي لمجموعة العشرين بالقول "أعتقد أن ظهور هذا الطرح يعود إلى وعي المجتمع الدولي بالزيادة الحادة في المخاطر الاستراتيجية المحفوفة بالتصعيد النووي"، مضيفة: "لقد أصبح الخطاب أكثر صرامة، وأصبحت الإجراءات العملية أكثر صرامة في هذا المجال على سبيل المثال، يقوم الأمريكيون بإجراء تدريبات في إطار ما يسمى بالمجموعات النووية داخل الناتو، أي في نفس الدول التي جعلت الولايات المتحدة مناطق اختبار لأسلحتها النووية في أوروبا".