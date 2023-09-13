رئيس وزراء فيتنام يأمر بالتحقيق فى حريق مبنى أسفر عن مصرع 30 شخصا

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن رئيس الوزراء الفيتنامي زار أيضا عددا من المصابين في إحدى مستشفيات العاصمة هانوي حيث يرقد 24 مصابا منهم اثنان في حالة خطيرة، كما يعاني الكثير من المصابين من صدمة نفسية.

واشتعل الحريق ليلا في مبنى سكني مؤلف من تسعة طوابق ويسكنه أكثر من 150 شخصا. وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق كليا صباح اليوم.