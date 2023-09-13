اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 03:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء فيتنام يأمر بالتحقيق فى حريق مبنى أسفر عن مصرع 30 شخصا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 02:40 م
رئيس وزراء فيتنام يأمر بالتحقيق فى حريق مبنى أسفر عن مصرع 30 شخصا حريق - أرشيفية
أ ش أ

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أمر رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشين، اليوم الأربعاء، بفتح التحقيقات في حريق مبنى سكني أسفر عن مصرع 30 شخصا وإصابة 54 آخرين، كما زار أيضا موقع الحادث في العاصمة هانوي. 

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن رئيس الوزراء الفيتنامي زار أيضا عددا من المصابين في إحدى مستشفيات العاصمة هانوي حيث يرقد 24 مصابا منهم اثنان في حالة خطيرة، كما يعاني الكثير من المصابين من صدمة نفسية.

واشتعل الحريق ليلا في مبنى سكني مؤلف من تسعة طوابق ويسكنه أكثر من 150 شخصا. وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق كليا صباح اليوم.

 


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