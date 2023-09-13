رئيس كينيا يطالب الغرب بإعادة جدولة ديون افريقيا وتسعير الفائدة بشكل عادل

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انتقد الرئيس الكينى ويليام روتو مغالاة البلدان والمؤسسات المالية الغربية المقرضة لدول افريقيا فى تقدير أسعار الفائدة التى تحصل عليها مقابل تقديم القروض لبلدان القارة.

وقال روتو - فى مقابلة مع شبكة كابيتال – اف ام الاذاعية التى تبث فى العاصمة نيروبى - إن متوسطات الفائدة على الاقراض التى يتعامل بها الغرب مع الافارقة يفوق خمسة اضعاف الفائدة التى يتعامل بها الغرب مع دول مناطق العالم الاخرى .



وأشار رئيس كينيا إلى أنه " تأسيسا على ذلك طالبنا فى كافة المحافل الدولية والاقليمية تبادر الدول والمؤسسات الغربية المقرضة لنا فى افريقيا اعادة جدولة الديون وإمهال اقتصاديات دول القارة المنهكة بآثار كورونا و تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية فسحة من الوقت لالتقاط الانفاس".



وشدد رئيس كينيا على أن نبرة المعاقبة لافريقيا التى تصدر بين الحين والآخر من عواصم ومؤسسات غربية باتت أمرا غير مقبول وظلما كبيرا للافارقة ممن باتت 13 دولة من بلدانهم جنوب الصحراء الكبرى على شفا انهيار اقتصادى نتيجة تراكم أعباء الديون الخارجية.