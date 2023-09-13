رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفدا من جامعة فلسطين لبحث سبل التعاون

الدقهلية - محمدالحبشي

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وفدا من جامعة فلسطين برئاسة الدكتور سالم صباح، رئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين، وذلك فى إطار حرص جامعة المنصورة على مد جسور التواصل مع الجامعات في جميع أنحاء الوطن العربى.

وضم وفد جامعة فلسطين برئاسة الدكتور سالم صباح، رئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين، يرافقه الدكتور نادر حامد أبو شرخ، نائب رئيس جامعة فلسطين لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى، والدكتور سليم التلولى، مسئول شئون الجامعات والأنشطة الطلابية بسفارة فلسطين بالقاهرة، الدكتور حسن صباح، مدير العلاقات العامة بجامعة فلسطين، بحضورالدكتور أحمد أنور العدل، المشرف العام علي إدارة الوافدين وسحر محمد العراقى مدير إدارة الوافدين.

ورحب رئيس جامعة المنصورة بالوفد، مؤكدًا على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر ودولة فلسطين الشقيقة، وحرص جامعة المنصورة على الاهتمام بالطلاب الفلسطينيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم، وعبَّر الوفد عن سعادتهم البالغة بزيارة جامعة المنصورة مؤكدين علي اعتزازهم بمكانة الجامعة العلمية والأكاديمية والسمعة العالمية المرموقة التي تتمتع بها وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم.

وناقش الطرفان على إمكانية بحث سبل التعاون الأكاديمي في كافة المجالات العلمية والثقافية والبحثية بين الجامعتين وكذلك إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وجامعة فلسطين في مرحلتي (مرحلة البكالوريوس و مرحلة الدراسات العليا ) وللاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية لجامعة المنصورة.