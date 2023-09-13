رئيس "النواب العراقى" يؤكد الحرص على تحقيق شراكات اقتصادية مع الدول الصديقة

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أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الحرص على دعم عمل حكومة بلاده للمضى فى توسيع علاقاتها مع الدول الصديقة وتحقيق شراكات اقتصادية بمختلف القطاعات والمشاريع الاستراتيجية.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الحلبوسي استقبل وزيرَ خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج، والوفد المرافق له، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون في عدد من المجالات منها الأمن والاقتصاد والنقل، فضلا عن التعاون على المستوى البرلماني وتفعيل لجان الصداقة وتبادل الخبرات.

وأعرب شالنبرج عن استعداد بلاده لتعزيز علاقاتها مع العراق وتطوير التعاون في المجالات كافة.