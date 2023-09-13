خفض القبول بالثانوى العام بمحافظة البحيرة إلى 220 درجة

وأعلنت محافظة البحيرة أن خفض الدرجات سيكون بواقع 5 درجات ليكون 220 درجة بعد أن كان 225 درجة وذلك فى بعض المدارس التى بها أماكن شاغرة فى بعض إلادارات التعليمية على مستوى المحافظة.

ويأتى هذا القرار لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوية وإستكمال الأعداد المطلوبة وإستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور واستكمال كثافة الفصول من اعداد الطلاب.

كما تم تقرر الموافقه على فتح فصول الخدمات المسائية بالصف الأول الثانوى للطلاب الحاصلين على حد أدنى 165 درجة، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب وبما لا يخالف القرار.

من جانبه أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على إستمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.