حبس عاطل قتل سائق توك توك وأصاب آخرين أثناء سرقته مركبته بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، حبس عاطل، لاتهامه بقتل سائق توك توك وإصابة اثنين آخرين بسلاح أبيض، خلال محاولته سرقة مركبة الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن جثة المتوفى عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى، ومولاة الاستعلام عن حالة المصابين، والتحفظ على السلاح المستخدم بالواقعة.

وشهدت مدينة شبين القناطر فى محافظة القليوبية، واقعة قتل بشعة حيث قام عاطل بقتل سائق توك توك وإصابة شخصين آخرين، حيث قام بطعنهم بالسكين وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى شبين القناطر وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغًا بقيام عاطل بقتل وإصابة 3 أشخاص، وجرى إخطار اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، فانتقل مقدم دكتور أمير الكومى، رئيس مباحث المركز، والنقيب محمد مجدى، معاون اول المباحث.

وتوصلت التحريات، إلى أن المتهم عاطل قام بطعن سائق توك توك حتى الموت بسبب قيامه بمحاولة سرقة التوك توك من المجنى عليه الأول سائق توك توك، وعندما قاومه قام المتهم بطعنه حتى الموت، وأصاب شخصين آخرين وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.