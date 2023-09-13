"جنايات القاهرة" تقضي بالسجن 3 سنوات لمتهمين بتهريب المهاجرين

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بتهريب المهاجرين إلى مصر، بالسجن المشدد 3 سنوات.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهما في غضون عام 2022 ارتكب المتهمان وآخرون مجهولون تهريب المهاجرين، بأن دبروا انتقال المهاجرة غير الشرعية من دولة نيجيريا إلى مصر، بأن اتفق المتهمون على تهريبها نظير مبلغ مالى فخطط الثانى على تهريبها نظير مبلغ مالى فخطط المتهم الثانى لتهريبها وعين لنفسه دور إدارة عملية التهريب وتنسيق تفاصيلها هاتفيا من مصر وتواصل مع شركائه المجهولين الضالعين في تهريب المهاجرين عبر الشريط الحدودى بين مصر والسودان.

ويعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك".

وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.