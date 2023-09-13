جامعة سوهاج تقدم 217 منحة دراسية مجانية لأبناء سيناء

أعلنت جامعة سوهاج، تخصيص 217 منحة دراسية مجانية لأبناء محافظة سيناء، وذلك بكليات الجامعة المختلفة بمقريها القديم والجديد، وذلك في إطار حرص الجامعة علي دعم الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من أبناء سيناء، وتوفير فرص الدراسة لهم بالمجان، صرح بذلك الدكتور حسان النعمان رئيس جامعة سوهاج.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات، بتوفير كافة الامكانيات اللازمة لأبناء سبناء لمواصلة العملية التعليمية ودمجهم بالمجتمع

ومن جانبه أضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الحامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المنح المقدمة لأبناء سيناء موزعة كالآتي عدد 15 منح بكلية التجارة، 24 منحة بكلية بالألسن، 10منح بكلية الآداب والمرشحين من مكتب التنسيق، و5 منح بكلية الهندسة، 27 منحة بكلية العلوم، بالإضافة إلى 75 منحة بكلية الزراعة، 10 منح بكلية الطب البيطري، 30 منحة بكلية التكنولوجيا والتعليم، 20 منحة بكلية الطب، ومنحة بكلية الصيدلة، الي جانب تقديم منح لنسبة 1٪؜ من عدد المقبولين بكلية التمريض عن طريق مكتب التنسيق.