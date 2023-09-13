تفاصيل إحالة شخصين لاتهامهما بالإتجار فى الاستروكس بمصر القديمة للمحاكمة الجنائية

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بمنطقة مصر القديمة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما ، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى المواد المخدرة، وأمرت المعمل الكيماوى بتحليل عينة من المضبوطات وإعداد تقرير لاستكمال التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى).

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في وقت سابق، من ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى).

ونجحت الجهود في ضبط (شخص ، له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (طبنجة – عدد من الطلقات - كمية من مخدر الإستروكس – ميزان حساس – مبلغ مالى) ، بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.