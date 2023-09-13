تصوير جوى يبرز الدمار والخراب في مدينة درنة بسبب إعصار دانيال.. فيديو

وكالات

نشرت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، فيديو تبرز حكم الدمار والخراب داخل مدينة درنة شرقى البلاد، بسبب إعصار دانيال، حيث سجلت السلطات الليبية وفاة حوالي 5200 شخص، وما يقرب من 10 آلاف مفقود في مدينة درنة فقط.

ويبرز الفيديو حجم الدمار الذي أصاب المباني الحكومية والمنازل والمساجد، وكذلك المدارس، بالإضافة إلى المنازل التي تقع على ساحل بحر درنة، وقد دمرت بالكامل وباتت كالأطلال.

وأعلن أحمد أمدورد، نائب عميد بلدية درنة الليبية، عضو المجلس البلدى، ارتفاع عدد ضحايا إعصار دانيال فى مدينة درنة لأكثر من 5 الاف شخص وتسجيل 10 آلاف مفقود حتى الآن، مؤكدا أن الوضع كارثى فى المدينة ويحتاج لتدخل دولى عاجل.

وطالب نائب عميد بلدية درنة باكيا فى تصريحات خاصة لـ"تليفزيون اليوم السابع" عبر الهاتف، بضرورة التدخل الدولى العاجل لإنقاذ المدينة التى تعانى من انهيار، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 7 عمارات بعضها يصل عدد طوابقها إلى 14 طابقًا، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية فى المدينة، مناشدًا المجتمع الدولى بالتدخل العاجل عبر ميناء درنة البحرى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأوضح نائب عميد بلدية درنة، تسجيل غرق عشرات المواطنين فى مياه البحر نتيجة إعصار دانيال، مؤكدًا أن الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تسعى لدخول المدينة للوقوف على عمليات الإنقاذ، إلا أن انهيار الجسور والطرق يصعب هذه المهمة، مؤكدا أن الجهود المحلية فى ظل الإمكانيات المحدودة لن تنجح فى التعامل مع الكارثة التى تعيشها مدينة درنة.