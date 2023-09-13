تاريخ الطائفة المارونية فى لبنان والوطن العربى ومتى جاءت إلى مصر؟.. تفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر الطائفة المارونية إحدى الطوائف التابعة للكنيسة الكاثوليكية، حيث تنسب إلى أبو الطائفة وهو القديس مارون الناسك، الذى عاش فى القرن الرابع الميلادى، ومن ثم حملت اسمه الطائفة، ثم كان أول بطريرك مارونى للكنيسة وهو مار يوحنا مارون الذى عاش فى القرن السابع فى كفرحى (البترون)، وأسس أول بطريركية مارونية هناك عام 685.

وذكر المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية فى مصر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الطائفة المارونية إلى مصر عام 1745 حيث كرس الراهب الحلبى (المريمى) موسى هيلانة أول كنيسة مارونية فى دمياط، وهى كنيسة البارجة وهى أول كنيسة مارونية فى مصر وأفريقيا.

وحول تواجدهم فى الوطن العربى أكد جورج شيحان أن أكبر تجمع مارونى موجود فى لبنان، ويوجد موارنة فى سوريا والأردن ومصر والأراضى المقدسة، ويوجد كنيسة مارونية فى الخرطوم، كما منحه قداسة البابا فرنسيس صفة زائر رسولى على شمال أفريقيا لمتابعة أحوال بعض أبنائنا الموارنة فى دول الشمال الأفريقى كالمغرب والجزائر وليبيا وتونس، وهناك كثيرون من أبناء الطائفة المارونية هم الرواد والمؤسسون وأصحاب النهضة الثقافية والفكرية والفنية فى مصر والعالم العربى، وكلها أسماء غنية عن التعريف، أبرزهم: مى زيادة، آسيا داغر، لور دكاش، داود بركات، أنطون الجميل، يوسف الخازن، سليمان البستانى (أول وزير مسيحى فى الخلافة العثمانية)، فؤادالشمالى، كريم تابت (مستشار الملك فاروق)، إسكندر الشلفون (مؤسس معهد الموسيقى)، مارون وسليم نقاش من رواد المسرح العربى، وكثيرين غيرهم.