اليوم السابع
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"بيطرى الجيزة" تطلق قافلة علاجية مجانية بقرية عرب القميعى بالصف

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 08:07 م
"بيطرى الجيزة" تطلق قافلة علاجية مجانية بقرية عرب القميعى بالصف قافلة طبية بيطرية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة إطلاق قافلة علاجية مجانية بالجهود الذاتية لخدمة المواطنين في الأماكن الأكثر احتياجاً بقرية عرب القميعى التابعة لمركز ومدينة الصف، وذلك بمشاركة أطباء إدارة الصف البيطرية ولجنة من أطباء المديرية.
 
يأتي ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.
 
وأسفرت جهود الحملة عن رش 1000 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، ورش عدد من الزرايب، وتجريع 400 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وأخذ 35 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وعمل فحص تناسلي عن طريق الجس المستقيمي لـ22 رأس ماشية، وعمل 5 حالات سونار، بالإضافة إلى علاج 67 رأس حيوان من الأمراض الباطنية، وعلاج 23 رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم، إلى جانب تنظيم ندوة إرشادية عن الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.                                      
 
 
 

بيطري الجيزة

مديرية الطب البيطري بالجيزة

قافلة علاجية



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