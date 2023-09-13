وذكرت الحكومة البولندية، في بيان: أنه "بغض النظر عن القرار الإضافي للمفوضية (الأوروبية)، فإننا لن نفتح الحدود أمام الحبوب الأوكرانية بعد ذلك التاريخ"، بحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأكدت الحكومة البولندية أنها لا تزال تتطلع إلى تمديد الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي لكنها ستفعل ذلك على أي حال، مضيفة أنه "إذا لم تحافظ بروكسل على الحظر، فسنقدم هذه الإجراءات بأنفسنا... مصالح الريف البولندي هي الأكثر أهمية بالنسبة لنا".

وأدت الحرب في أوكرانيا ومشاكل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى أن يصبح الاتحاد الأوروبي طريق عبور رئيسي ووجهة تصدير للحبوب الأوكرانية.

ووافق الاتحاد الأوروبي، في يونيو الماضي، على تقييد واردات الحبوب من أوكرانيا إلى خمس دول أعضاء تسعى إلى حماية مزارعيها الذين ألقوا باللوم على تلك الواردات في انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية.