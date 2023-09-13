بوتين يلتقى كيم كونج أون فى قاعدة مطار فوستوشنى الفضائية الروسية

وكالات

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون، اليوم الأربعاء، في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة ِآمور الروسية.

وحسب موقع روسيا اليوم، سيجري بوتين وكيم كونج أون مفاوضات بمشاركة الوفود، وعلى انفراد.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا، إن زعيمي البلدين سيناقشان قضايا التعاون الثنائي بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات الثقافية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة والشؤون الدولية بشكل عام.