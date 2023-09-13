بريطانيا.. وفاة طالب جامعى تناول المكرونة بعد 5 أيام من طبخها

كتب محمد جمال

توفى طالب جامعى من بروكسل يبلغ من العمر 20 عاما، فى سريره بعد عدة ساعات من تناوله طبق معكرونة بالطماطم، حسبما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية".

وبحسب الصحيفة فإن الشاب قد أعد طبق المعكرونة قبل 5 أيام وتركه فى المطبخ خارج الثلاجة، وبعد قضاء يوم فى المدرسة، قام بتسخين الوجبة فى الميكرويف قبل الخروج لممارسة الرياضة.

ولكن بعد معاناته من الصداع وآلام فى المعدة وغثيان، عاد إلى المنزل بعد 30 دقيقة فقط.

تقيأ الشاب بغزارة وعانى من الإسهال، ونام حوالى منتصف الليل، وعندما ذهب والداه القلقان للاطمئنان عليه فى الساعة 11 من صباح اليوم التالى، وجدوه متوفيا.

وتوصل الفحص القانونى إلى أنه توفى فى حوالى الساعة الرابعة صباحا، أى بعد حوالى 10 ساعات من تناول طبق المعكرونة.

وكشف تقرير تشريح الجثة فى وقت لاحق أنه كان يشتبه في التسمم الغذائى الناجم عن البكتيريا العصوية الشمعية، وهي سُلالة تُسبب المرض للإنسان وتَنتقل إليه عبر الأغذية الملوثة.

وقال مؤلفو التقرير: "تم حفظ السباجيتى فى درجة حرارة الغرفة لعدة أيام، لقد سمح هذا للبكتيريا بالنمو والذى من المحتمل أن يكون مسئولاً عن النتيجة المميتة".

وشعر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى بالرعب من أن "شيئا بسيطا جدا" يمكن أن يقتلهم.

قال أحد الأشخاص: "أنا أتناول البيتزا بانتظام بعد يوم أو يومين من تركها على الجانب، لم يكن لدى أى فكرة".

بينما كتب آخر: "3 أيام هى قاعدتى لبقايا الطعام، سأعيد النظر فى ذلك".