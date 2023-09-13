بدء تلقي طلبات الخدمة العامة لرياض الأطفال والابتدائية الأزهرية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية ، إن إدارتي رياض الأطفال، وشئون القرآن الكريم بمنطقة الشرقية الأزهرية، قد بدأتا في تلقي طلبات المتقدمات لأداء الخدمة العامة كمعلمة رياض أطفال بقاعات رياض الأطفال، أوالمرحلة الابتدائية لتحفيظ مادة القرآن الكريم بمعاهد المنطقة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل وحتى نهاية مايو 2024.

وأوضح رئيس منطقة الشرقية الأزهرية أن ذلك سيكون طبقًا للضوابط المعمول بها، والتي منها أن تكون معلمات الخدمة العامة المتقدمات من خريجات تخصصات: (رياض أطفال - تربية طفولة - دراسات إنسانية قسم طفولة- آداب علم نفس) أو أحد التخصصات المناسبة التي تكون مرحلة رياض الأطفال في حاجة إليها، لأداء الخدمة العامة للمعاهد التابعة للمنطقة بجميع الإدارات التعليمية الأزهرية، بينما اشترطت إدارة شئون القرآن الكريم حصول المتقدم للعمل بوظيفة "معلم قرآن كريم" على مؤهل عالٍ من جامعة الأزهر (تخصص شرعي أو عربي) وذلك بالتنسيق مع مدرية التضامن الاجتماعى.