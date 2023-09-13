اليوم السابع
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انطلاق التصفيات المؤهِلة للأولمبياد المصري للمعلوماتية 2023

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:25 م
انطلاق التصفيات المؤهِلة للأولمبياد المصري للمعلوماتية 2023 عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد

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تُنظَم التصفيات المؤهِلة لنهائيات النسخة السادسة عشر من الأولمبياد المصري للمعلوماتية يومي 18 و20 سبتمبر عبر الإنترنت، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتستهدف الطلاب الذين شاركوا في نسخ سابقة من الأولمبياد وتقل أعمارهم عن 20 عامًا.
 
وتنعقد المسابقة النهائية في الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر بمقر الأكاديمية في الإسكندرية.
 
والأولمبياد المصري للمعلوماتية هو مسابقة وطنية تهدف إلى تشجيع المواهب الصغيرة والشابة ورفع الوعي بأهمية تكنولوجيا المعلومات، وتدريب الشباب على أفضل الطرق والأساليب المنهجية في حل المشكلات والمسائل المتعلقة بالحاسب الآلي، واكتشاف المواهب المتميزة في تكنولوجيا المعلومات، وتقوية أواصر الصداقة بين الشباب المشاركين في المسابقة، وإعداد كوادر من النوابغ والمتميزين في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، والمساهمة في بناء جيل قادر على التفكير المنهجي والابتكار والتطوير.
 
ويشترط على المتقدم للمشاركة في المسابقة أن يكون مصري الجنسية، مقيد بمدرسة ولم ينته من الدراسة في المرحلة الثانوية، كما يشترط حضوره جميع فعاليات الأولمبياد ومعسكرات التدريب، وأن يكون أصغر من 20 عامًا في 1 يوليو 2024. ويشترط على المتقدم أيضًا أن يكون على دراية كاملة بلغة البرمجة C++ ومسابقات حل المشكلات وتكون المنافسة في الأولمبياد المصري للمعلوماتية بشكل فردي وليس في أفرقة.
 
 

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