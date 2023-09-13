الهلال الأحمر ببنغازى: الأوضاع كارثية واستمرار عمليات البحث عن 10 آلاف مفقود

إبراهيم حسان

قال توفيق الشكرى، المتحدث باسم الهلال الأحمر ببنغازى، إن الأوضاع في ليبيا كارثية، وفرق الإنقاذ المحلية والدولية مستمرة فى عملية البحث عن المفقودين، حيث هناك أكثر من 10 آلاف مفقود جارى البحث عنهم تحت الركام وفى مياه البحر.

وأضاف الشكرى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن المناطق الليبية حاليا شبه منكوبة بسبب الإعصار الذي ضربها قبل أيام، والأزمة تفوق قدرات الدولة الليبية، مؤكدا أن فرق الإنقاذ وصلت إلى ليبيا وعلى رأسها فرق الإنقاذ المصرية للمساهمة فى البحث عن المفقودين والتخفيف عن الشعب الليبي.

وتابع المتحدث باسم الهلال الأحمر ببنغازي: "كل ساعة تأخير لدينا تنقل المفقودين إلى خانة الضحايا، والوضع في ليبيا أنه ليس هناك مفقودين تحت الركام والمبانى فقط، ولكن هناك مفقودين تحت المبانى ومفقودين في البحر".

وعن التعامل مع المصابين، قال الشكرى: "لدينا شح في المعلومات عن المصابين لعدم وجود شبكة اتصال بالمنطقة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، ولكن هناك بعض المستشفيات الموجودة في الجزء الآمن من المدينة، تكشف عن أعداد المصابين والضحايا".