كتب أحمد عرفة

أكد توفيق الشكري المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، انقطاع الاتصالات بمدينة درنة يعوق عمليات الإغاثة وجهود الإنقاذ.

وأضاف المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنه يجري دفن جثامين الضحايا بمجرد التعرف علي هوياتهم.

وأوضح المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، أن حجم الكارثة كبير وأعداد الضحايا في ازدياد.

وفى وقت سابق أكد توفيق الشكري المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، أن هناك نقص كبير في المعدات والوضع الميداني يفوق إمكانياتنا.

وأضاف المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية :" دشنا حملة "الوطن واحد" من أجل تكاتف جميع الجهات لمواجهة كارثة الإعصار".

وتابع المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، :"هناك 20 ألف نازح من درنة يحتاجون إلى مأوى ومساعدات عاجلة"