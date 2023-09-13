اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 سبتمبر 2023 12:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الهلال الأحمر الليبية: انقطاع الاتصالات بمدينة درنة يعوق عمليات الإغاثة وجهود الإنقاذ

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 10:55 م
الهلال الأحمر الليبية: انقطاع الاتصالات بمدينة درنة يعوق عمليات الإغاثة وجهود الإنقاذ العاصفة دانيال
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد توفيق الشكري المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، انقطاع الاتصالات بمدينة درنة يعوق عمليات الإغاثة وجهود الإنقاذ.

وأضاف المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنه يجري دفن جثامين الضحايا بمجرد التعرف علي هوياتهم.

وأوضح المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، أن حجم الكارثة كبير وأعداد الضحايا في ازدياد.

وفى وقت سابق أكد توفيق الشكري المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، أن هناك نقص كبير في المعدات والوضع الميداني يفوق إمكانياتنا.

وأضاف المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية :" دشنا حملة "الوطن واحد" من أجل تكاتف جميع الجهات لمواجهة كارثة الإعصار".

وتابع المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، :"هناك 20 ألف نازح من درنة يحتاجون إلى مأوى ومساعدات عاجلة"

 

 


العاصفة دانيال مباشر

العاصفة الرملية

اعصار دانيال بث مباشر

عاصفة الآن

ما هو إعصار دانيال

قوة إعصار دانيال

شدة إعصار دانيال

هل يصل دانيال إلى القاهرة

عاصفة القاهرة

عاصفة دانيال

عاصفة دانيال الآن

اعصار دانيال ليبيا مباشر

عاصفة دانيال مباشر

اعصار دانيال مصر

الطقس

اعصار دانيال مباشر

اعصار دانيال بنغازي

اعصار دانيال الان

اعصار في ليبيا

لماذا سمي اعصار دانيال بهذا الاسم

عاصفة التنين 2023

عاصفة التنين في مصر

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم

طقس إسكندرية

الطقس في القاهرة

الطقس في مصر

الطقس غدا

الطقس في سيوه

الطقس في مطروح

العاصفة دانيال في مطروح

العاصفة دانيال في سيوة

اعصار دانيال مباشر الان

عاصفة دانيال الان

تتبع اعصار دانيال



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يقدم التعازى فى ضحايا العاصفة دانيال.. يشكر القوات المسلحة للتنسيق مع الأشقاء فى ليبيا.. ويؤكد: نساهم في توفير معسكرات لمن فقدوا منازلهم.. و"الميسترال" قادرة على إدارة الأزمات دون أعباء (فيديو)

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:55 م

العاصفة دانيال.. 12 نصيحة للحفاظ على صحة طفلك فى الرياح المحملة بالأتربة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:00 م

انتهاء تأثيرات إعصار "دانيال" على الإسكندرية.. سماء صافية واستقرار حالة البحر.. إقبال ملحوظ للمصطافين على الشواطئ.. الصرف الصحى تعلن استمرار التواجد بالمعدات.. وتؤكد: نستعد لفصل الشتاء منذ مارس الماضى.. صور

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 05:00 م

حصاد الوزارت.. الهجرة: وصول 87 جثمانا لمصريين لقوا مصرعهم فى إعصار دانيال بليبيا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة