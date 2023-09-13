النزول بدرجات القبول بمدرسة "وى" التكنولوجية بجنوب سيناء إلى 225 درجة

جنوب سيناء _ ياسر عامر

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، النزول بدرجات القبول لمدرسة "وى" التكنولوجية بطور سيناء إلى 225 درجة للعام الدراسى 2023/ 2024، والتسجيل علي الرابط الإلكتروني المعلن بموقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وفي نفس السياق، قرر المحافظ النزول بالحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس إدارة طور سيناء التعليمية من 2015 درجة إلى 210 درجات للعام الدراسى 2023 / 2024 ، كما تم النزول بالحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي الصناعي بالمرحلة الثالثة من تنسيق القبول للصف الأول إلى 180 درجة بمدارس الإدارة التعليمية بطور سيناء، و155 درجة لمدارس الإدارة التعليمية بمدينة دهب، وكذا النزول بالحد الأدني للصف الاول الثانوي التجاري المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول التجاري الي 160 درجة للمدارس التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية للعام الدراسي 2023/ 2024 ، وقد جاء ذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه يتم تنسيق الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية داخل الادارة التعليمية التابع لها ولا يجوز الالتحاق بالصف الأول الثانوى بإدارة تعليمية أخرى.