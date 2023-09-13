المنتدى المصرى الأول للاستثمار البيئى يبحث سبل الاستثمار فى إدارة المخلفات

أعلنت كريستين ديجي، مديرة المشروع الأخضر التابع للاتحاد الأوروبي، أن وكالة التعاون الدولى الألمانية giz، تحرص على توفير التمويل للقطاع الخاص لخوض الاستثمارات في مجال إدارة المخلفات والبيئة والاستدامة، ورواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب الاهتمام برفع الوعى وبناء القدرات.

وأشارت كريستين خلال الجلسة النقاشية التى عقدت تحت عنوان "الإدارة المتكاملة للمخلفات والطاقة المستدامة، على هامش فاعليات ا لمنتدى المصرى الأول للاستثمار البيئى والمناخى، أن المخلفات تعد مورد، وإدارة المخلفات تلعب دور مهم في التحول الأخضر، مؤكدة أنه من أفضل الممارسات العالمية التي تساعد على تسريع التحول الأخضر، تطوير استراتيجيات الاقتصاد الدوار، لتنفيذ مزيد من المشروعات الخضراء، وكذلك إشراك القطاع الخاص فى الخروج بمنتجات معادة التدوير، ويمكن تدويرها مرة أخرى.

وأضافت كريستين أنه تحقيقا لمبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، الذى خطت مصر فيه خطوات مهمة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتحقيق الإدارة الفعالة للمنتج وتقليل نسبة المرفوضات، بالإضافة إلى نهج المعالجة البيولوجية للمخلفات وتحويلها لأسمدة في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة ذات الأولوية في سلسلة الغذاء والإنتاج، كما أن تحويل المخلفات إلى طاقة الذى تسعى مصر لتوطينها حاليا وتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بها، إلى جانب الاستفادة من التطور التكنولوجي مثل التدوير الكيميائي للمخلفات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الفاعلية واتخاذ القرار المناسب.