اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:14 م
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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 05:38 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، بدائرة مركز العسيرات.
 
 
 تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل من العام الجاري، عندما  وردت معلومات لضباط المباحث بمركز العسيرات مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثا مفيتامين  وهما ( أ . ع 35 عاما ) عامل، و(أ. ف. 42 عامًا) عامل،  وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المنهمين وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .
 

سوهاج

جنايات سوهاج

الشابو

العسيرات

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