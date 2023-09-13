اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 08:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكويت ترحب بإعلان الاتحاد الأوروبى منح مواطنيها ميزة تأشيرة الشنجن لخمس سنوات

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 08:00 ص
الكويت ترحب بإعلان الاتحاد الأوروبى منح مواطنيها ميزة تأشيرة الشنجن لخمس سنوات الكويت - أرشيفية
وكالات

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رحب وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، بإعلان الاتحاد الأوروبى، منح مواطني دولة الكويت ميزة تفضيلية في إصدار تأشيرة الشنجن متعددة الرحلات صالحة لفترة 5 سنوات (بشرط أن تسمح فترة صلاحية جواز السفر)، بإجراءات موحدة للمواطنين المتقدمين عبر السفارات الأوروبية المعنية، بما في ذلك الموطنين الراغبين في السفر لدول الشنغن لأول مرة.
 
ووصف وزير الخارجية الكويتي - في بيان له اليوم - بأن تلك الخطوة تأتي كأحد أوجه التنسيق والتعاون عالي المستوى بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي، معربًا عن تقدير دولة الكويت للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأعضاء في اتفاقية الشنجن وكافة مؤسساتها، وخاصة المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، على ما بذلته من جهود أثمرت في الحصول على هذه الميزة، مؤكدًا على استمرار وزارة الخارجية في التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وصولاً إلى الإعفاء الكامل لمواطني دولة الكويت من تأشيرة الشنجن.
 
وأكد وزير الخارجية الكويتي، على أن هذه الخطوة ستسهم في بناء الجسور وتعزيز التواصل بين مواطني دولة الكويت والشعوب الأوروبية في مجالات متعددة، بما يسهم في تقوية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. 
 
وأضاف أنه بالتأكيد على أن مساعي وزارة الخارجية الكويتية لإعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة الشنجن تأتي ضمن الجهود المتعددة التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل التسهيل على المواطنين الكويتيين وتلبية كافة احتياجاتهم، تنفيذًا للتوجيهات من القيادة السياسية في دولة الكويت والتي أبرزت مسألة الوقوف على احتياجات المواطنين كأحد أهم الأولويات في برنامج عمل حكومة دولة الكويت.

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